Ripartono gli scambi culturali internazionali, ultimi posti disponibili

Ritornano accessibili le esperienze all’estero per i ragazzi della nostra Provincia grazie al progetto“Eu4you” promosso in rete da Eurodesk Provincia VCO, Fondazione Comunitaria del VCO, comuni Fondo Giovani della Provincia del VCO, APL, coop. Vedogiovane e Aurive.

La “stagione” estiva degli scambi interculturali Erasmus+, promossi nell'ambito del progetto “Eu4You”, prosegue con nuove offerte di borse di mobilità all’estero, per l’incontro tra i giovani del Vco ed altri ragazzi europei.

Gli scambi interculturali sono incontri tra circa 30 giovani di diversi paese europei, che vivono insieme in ostello per la durata media di 10 giorni. Le attività si svolgono in inglese e includono dibattiti, giochi di ruolo, presentazioni, attività espressive/sportive, gite.

Viaggio, vitto, alloggio, attività sono garantite da fondi europei del programma Erasmus+.

È rilasciato un attestato finale valido per crediti formativi. Gli scambi culturali Erasmus+ 2021, sono tutti pensati con lo scopo di avvicinare i nostri ragazzi allo scambio culturale e all'arricchimento di competenze personali sempre più importanti, come il parlare l’inglese, il relazionarsi con gli altri giovani, l'adattarsi ad altri stili di vita; competenze chiave anche per il futuro inserimento in un mondo del lavoro sempre più competitivo.

I giovani in età 15 – 25 anni sono invitati a candidarsi per gli ultimi posti ancora disponibili per partecipare ai seguenti scambi estate 2021:

Polonia, “Festival folk inspiration” (23-31 luglio), per giovani con interesse in ambito musica e danza;

Grecia, “Eurojazz”, 19–26 luglio 2021 / Kryoneri, Greece età 18-30, giovani appassionati di musica;

Austria, “EU simulation” (23-31 luglio), età 18-30 anni, avvicinamento alle istituzioni europee Romania (3-10 agosto), età 16-25 anni, tema stili di vita, benessere e inclusione della disabilità; aperto a partecipanti con disabilità;

Slovacchia, “Leader for future” (9-16 agosto), età 18-30, formazione sui temi dell'educazione interculturale; Germania,”Expedition for natural life” (17-27 agosto) rivolto alla fascia d’età 15-25 anni Ungheria, “next generation” (12-23 agosto), età 15-30;

tema le sfide generazionali e della crescita Ungheria: “Gaia's love - sustainable living” (19-30 luglio), età 14-25 anni, tema ambiente e sostenibilità 4 accoglienze in Italia.

Accettazione domande in ordine di candidatura.

Aperto a tutti i residenti nel Vco, assegnazione borse con priorità ai giovani residenti nei comuni partner del progetto, aderenti al Fondo Giovani della Provincia del Vco, attivato presso Fondazione Comunitaria del Vco, ovvero: comuni di Verbania, Omegna, Gravellona Toce, Baveno, Belgirate, Villadossola, Masera, Crevoladossola, Formazza, Varzo, Premia, Baceno, Santa Maria Maggiore.

Per informazioni e adesioni Responsabile Eurodesk VCO Francesca Bellomo bellomo_francesca@yahoo.it 348.3649459.