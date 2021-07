Esonda il Toce a Verampio, 3 famiglie isolate FOTO E VIDEO

Il maltempo ha colpito soprattutto le Valli Antigorio e Formazza. Da questa mattina a Crodo il Toce è esondato sia sul lato destro che sul lato sinistro a Verampio. “Al momento la situazione sembra migliorare ma le previsioni danno peggioramenti nelle prossime ore” spiega il sindaco Ermanno Savoia.

Tre famiglie sono isolate e per due di loro si prospetta probabilmente anche un'evacuazione. “Stiamo monitorando la situazione e nelle prossime ore decideremo il da farsi. Anche la centrale di Verampio al momento è isolata ma non si registrano problemi. “Ho parlato con i tecnici e mi hanno detto che già questa mattina hanno aperto le paratie, anche in virtù del fatto che i bacini a monte sono colmi d'acqua” spiega ancora Savoia.