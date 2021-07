Bannio, estratti gli Ufficiali della Milizia tradizionale

Si è tenuta domenica 11 luglio l’estrazione delle cariche di comando della Milizia Tradizionale.

Il presidente Remigio Foscaletti, come da storico protocollo, ha letto l’elenco ufficiale dei soci azionisti e i nomi degli aspiranti ufficiali poi ha proceduto all’estrazione dei quattro Ufficiali a cavallo che comanderanno le due Compagnie della Milizia di Bannio durante i festeggiamenti d’agosto e le varie uscite annuali.



Il suono festoso delle campane della parrocchiale di San Bartolomeo ha poi annunciato la nomina del Colonello, Massimo Cocchini.



La cerimonia è proseguita al suono dei pifferi e tamburi della Milizia, diretti dal Tamburo Maggiore, gli altri estratti sono stati: Tenente colonnello, Marzio Ghiotto; Maggiore, Marco Tazzinelli; Aiutante maggiore, Fabio Cocchini.



In occasione dei Festeggiamenti patronali sarà il Maggiore a comandare la Milizia, coadiuvato dal Capitano della prima compagnia.



La tradizione prevede che il Colonnello, il Tenente Colonnello, l’Aiutante Maggiore e il Capitano della seconda compagnia non sfilino durante i festeggiamenti del patrono.



Particolare curioso: quest’estrazione ha riservato gli incarichi esclusivamente a discendenti della famiglia Cocchini, uno dei ceppi storici del paese.