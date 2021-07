Il domese Roberto Borino torna alla Sampdoria

Gli hanno fatto il filo come a una bella donna e lui non ha resistito. Roberto Borino è tornato in serie A, alla Sampdoria. La società lo ha rivoluto a tutti i costi e per lui è già iniziata la terza esperienza in casa blucerchiata.

Borino è partito per Genova dove è rimasto per 3 giorni con la squadra e ora è a Ponte di Legno, dove si sta svolgendo la preparazione precampionato della formazione ligure, che quest’anno è stata affidata a Roberto D’Aversa dopo la bell’annata con Caludio Ranieri.

D’Aversa, come tutti gli allenatori si è portato tutto il suo staff, ma la società gli ha chiesto che l’area di prevenzione e recupero infortuni fosse affidata al domese Borino, che già alla Samp ha fatto bene in passato.

Così, Roberto, ha lasciato il Centro Attività Motoria della piscina di Domodossola, si è aggregato alla comitiva bianco cerchiata.

‘’Mi ha fatto piacere questa chiamata anche se avevo deciso di dedicarmi alla mia palestra e alle mie attività - dice Borino - . La società ha voluto che l’area riabilitativa fosse affidata a me e così rieccomi alla Sampdoria. Certo mi fa piacere essere ben considerato’’ ci ha risposto Borino, che è a Ponte di Legno dove da alcuni giorni D’Aversa ha già iniziaot la preparazione.