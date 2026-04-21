Il Vogogna lotta ma la vittoria sfuma allo scadere

Il Villa potenzia la sua posizione, la Varzese coglie il punto salvezza, il Vogogna mastica amaro per la direzione di gara che compromette la bella prova contro il Momo. La domenica della ossolane è tutta qui.

Virtus Villa. I biancocelesti piegano la Cannobiese (4-1) con le reti di Rossi, Gado, Pasin e Franzetti. Il gol della bandiera dei biancorossi è di Zanetti. Virtus in salute e ormai con il pensiero ai play off, traguardo che ormai conquista da anni con una buona continuità di rendimento. Traguardo che era l’obiettivo di Castelnuovo e soci.

Varzese. Giovanna e Cschi (allo scadere) firmano il 2 a 2 della Varzese a Sizzano. I granata sono dunque salvi e affronteranno l’ultima di campionato in tutta tranquillità. Due volte in svantaggio a Sizzano, gli ossolani recuperano e chiudono dunque il torneo con l’obiettivo raggiunto.

Vogogna. Calvario non finito ancora per il Vogogna che pareggia col Momo dopo essere stato in vantaggio di 3 a 0 nel primo tempo. Poi diventa protagonista - in negativo secondo il Vogogna- il direttore di gara di Torino che rovina la domenica agli ossolani. Il Momo recupera e pareggia a tempo scaduto. Tensione alle stelle al ‘Bonomini’ alla fine della partita e arrivo di alcune auto delle forze dell’ordine.

Bagnella. I cusiani consolidano il secondo posto, battendo il Dormelletto nel recupero. Ospiti in vantaggio con Ghiotti e locali che recuperano con Caretti e Disisto.

Feriolo. I leader del torneo passano al Liberazione di Omegna con le reti di Ramponi e Marchionini. I rossoneri segnano con Fioretti, ma la sconfitta segna la fine del sogno play off.

Agrano. Colpo di coda dei granata che mettono nei guai la Quaronese. Il solito Ardizzoia firma il successo esterno dell’Agrano che chiude con orgoglio un campionato sofferto. Quaronese che adesso deve tirar fuori le unghie nell’ultima se non vuole andare agli spareggi salvezza.

Carpignano. Prosegue la marcia positiva dell’undici di Cibrando che vince sul Cameri in una partita ricca di gol. Frutto di una partita tra due formazioni ormai senza problemi di classifica.

Romagnano. Salvezza anticipata per il Romagnano che grazie al pari con l’Esio si toglie un pensiero. Verbanesi che, già retrocessi, mettono in campo volontà grinta raccogliendo un pari.