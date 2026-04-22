OssolaBike parte forte nella Xc Piemonte Cup: podio e ottimi piazzamenti a Rivara

Buon avvio di stagione per il settore agonistico Mtb dell’Asd Scuola Mtb OssolaBike, che ha esordito nella nuova gestione dei giovani biker provenienti dalla storica Asd Il Ciclista.

Domenica 19 aprile, a Rivara, si è svolta la prima tappa della Xc Piemonte Cup 2026, circuito regionale dedicato alla specialità Cross Country per le categorie giovanili.

Il percorso, reso particolarmente impegnativo dal fango che ha reso insidiose discese e salite tecniche, ha messo alla prova gli atleti, che hanno comunque saputo distinguersi con risultati di rilievo.

Tra le prestazioni più significative, all’esordio assoluto nelle categorie agonistiche, Jacopo Perazzoli ha chiuso al 12° posto nella categoria Esordienti primo anno, mentre Emma De Min ha ottenuto un brillante 4° posto nella categoria Esordienti donne primo anno.

Primo podio stagionale per Alessia Scesa, che conquista il 2° posto nella categoria Esordienti donne secondo anno, seguita dalla compagna di squadra Alice Tettone, quinta al traguardo.

Da segnalare anche l’ottima prestazione di Francesca Milone, atleta cresciuta nel vivaio OssolaBike e oggi in forza da tre stagioni alla società Rostese, che ha conquistato un eccellente secondo posto nella categoria Allieve primo anno.