Al via il Torneo delle Province Under 14: esordio per la rappresentativa del Verbano Cusio Ossola

Oggi, mercoledì 22 aprile, prenderà il via la terza edizione consecutiva del “Torneo delle Province”, manifestazione riservata alle rappresentative provinciali della categoria Under 14 e promossa dal Comitato Regionale Piemonte/Valle d’Aosta.

Alla guida della selezione del Verbano Cusio Ossola è stato confermato Vincenzo Castanò, protagonista della scorsa stagione culminata con un ottimo terzo posto nella final four disputata a Orbassano. Al suo fianco collaborerà il tecnico Maurizio Iulita, mentre il ruolo di responsabile organizzativo è affidato al Delegato provinciale Benedetto Madeo.

Il torneo mantiene la formula già sperimentata nella passata edizione: le delegazioni sono suddivise in tre gironi quadrangolari e accederanno alla final four le prime classificate di ciascun raggruppamento insieme alla migliore seconda. Il Verbano Cusio Ossola è inserito nel girone A, insieme alle rappresentative di Alessandria, Novara e Vercelli.

L’esordio è fissato a Casale Monferrato contro la Delegazione di Alessandria, con calcio d’inizio alle ore 18:30 presso il campo di via De Cristoforis.

Per la prima gara sono stati convocati numerosi giovani calciatori delle società del territorio, tra cui Bagnella, Baveno Stresa, Crevolese, Fomarco Don Bosco Pievese, Juventus Domo, Masera, Omegna, Ornavassese, Pro Vigezzo, Verbania Calcio e Voluntas Suna.