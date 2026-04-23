Trofeo Pupi, esperienza positiva per la squadra FIR di Villadossola

Si è rinnovata anche quest’anno la partecipazione di una rappresentativa tra Verbano Cusio Ossola e Canton Ticino al Trofeo Pupi, torneo di calcio a 7 over 35 giunto alla sua dodicesima edizione.

La squadra FIR di Villadossola, allenata da Danilo Hartmann, ha disputato un buon girone eliminatorio, chiuso al secondo posto. Un risultato positivo che però non è bastato per accedere alla fase successiva, restando fuori dal gruppo delle migliori seconde.

Nonostante l’eliminazione, il bilancio resta comunque incoraggiante. La formazione ossolana arriva infatti da stagioni importanti, con due successi e diverse finali raggiunte, confermandosi negli anni tra le protagoniste del torneo.

A sottolineare il valore dell’esperienza è lo stesso Hartmann: “Al di là del risultato, è sempre bello partecipare e condividere questa passione”.

Archiviata questa edizione, lo sguardo è già rivolto al prossimo anno, con la voglia di tornare a competere e vivere ancora momenti di sport e amicizia.