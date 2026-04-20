Cristian Minoggio e Aurora Bosia dominano la 18esima edizione di Ossola Trail

Quasi 800 iscritti per la diciottesima edizione di Ossola Trail, gara di corsa in montagna diventata ormai un appuntamento fisso sul territorio. Nella giornata di ieri, 19 aprile, sono andate in scena tre diverse gare, su altrettante distanze.

Ossola Sky, con i suoi 28 km e 1.900 metri di dislivello era la gara più lunga e forse è stata la più combattuta: è infatti vissuta sul duello tra Cristian Minoggio e Matteo Borgnolo: il portacolori di Sport Project Vco è stato a lungo in testa, ma negli ultimi km Minoggio, atleta del Kailas Fuga Team, ha saputo far valere tutta la sua grande classe ed è uscito alla distanza, andando a vincere con l’ottimo tempo di 2h33’40”, nonostante il dolore a una caviglia. Borgnolo ha poi chiuso in seconda posizione con il tempo di 2h35’24”, mentre il terzo gradino del podio è andato a un sempre più convincente Andrea Ricchi (Asd Valbrevettola) in 2h58’45”. Tra le donne la vittoria come da pronostico è andata ad Aurora Bosia (Falchi Lecco) con il tempo di 3h26’39”; seconda posizione per Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) in 3h51’30”, che ha preceduto di pochissimo Martina Gioco (Runners Valbossa-Azzate), terza a un solo secondo di distacco. In totale sono stati 248 gli iscritti.

Finale al cardiopalma anche per Ossola Trail, gara da 20 chilometri con 1.300 metri di dislivello, che ha visto ben 348 iscritti. Sul traguardo di Mergozzo è giunto per primo Tommaso Franzosi, della Fulgor Prato Sesia, ma poco dopo si è scoperto che l’atleta era stato vittima di un errore di percorso che lo aveva portato ad accorciare il tracciato. La vittoria è quindi andata, con il tempo di 1h48’16”, a Federico Mussi, che era stato al comando per tutta la gara; dietro al portacolori del Gsa Valsesia si sono classificati Simone Eydallin (Piossasco Trail Runner, 1h52’38”) e Carlo Bonnet (Sport Project Vco, 1h53’51”). In campo femminile netta vittoria, dopo il secondo posto dello scorso anno, per l’atleta di Run Fast Silvia Longo, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h14’41”; ottima seconda posizione per Giulia Ronchi (Luciani Sport Team) in 2h19’12, che ha preceduto di 30” Alice Grandi (Asd Caddese).

Buona la prima, infine, per Ossola Speed, la 10 km con 700 metri di dislivello, con 170 iscritti. Come da pronostico la vittoria è andata a Simone Adamini (Sport Project Vco) in 53’04”, davanti a Mattia Scrimaglia (56’29”) e a Matteo Pigoni, capace di vincere le prime due edizioni di Ossola Trail e oggi performante anche su una distanza minore: 57’02 il suo tempo. In campo femminile la più veloce è stata una raggiante Elisa Francisco: la portacolori dell’Asd Caddese ha vinto con il tempo di 1h06’19”, precedendo nettamente Silvia Marchionini (Avis Marathon Verbania), seconda in 1h15’11” e Fabiana Matli, terza in 1h16’42”.