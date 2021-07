Partirà il 24 luglio la rassegna letteraria ‘Leggere al Devero’

Si svolgerà dal 24 al 30 luglio la rassegna ‘Leggere al Devero’ organizzata dall’associazione Devero Naturalmente.

Il primo evento si terrà sabato 24 con ‘Erbefiori del Devero – Un giardino botanico al Devero’.

Da diversi anni, in località Arvinelli, Lucietta Godi e Claudio Cavalli hanno avviato la creazione di un giardino botanico alpino. E’ un giardino progettato per il piacere di guardare, per passeggiare fra prati, aiuole, torrente, rocce, per divagare, fermarsi per attrazione o curiosità. Attualmente l’area a giardino è di circa 4.000 mq, con 17 aiuole e oltre 50 tipi di piante selezionate, spazi per sosta, qualche strumento di intrattenimento e lettura.

Le aiuole si inseriscono nel prato originario, con cui dialogano e che viene valorizzato in aiuole che esaltano le sue peculiarità di conformazione, di piante e fiori. In collaborazione con vivaisti alpini nel giardino vengono coltivate piante molto rare e in via d’estinzione. Le aiuole con le piante allungano la stagione di fioritura, a partire dallo scioglimento della neve fino alla fine di settembre. Abbiamo pensato di dedicare un pomeriggio a presentare questo giardino, a proporne il progetto e qualche attività collaterale che fa parte del nostro stile di intrattenimento culturale.

Il programma della giornata: alle 15 Passeggiata informativa; 16.30 Presentazione del progetto “Erbefiori del Devero”; 17 Concerto dell’Ensemble Sangineto; 18.00 Chiacchiere e aperitivi.

L’Ensemble Sangineto nasce nel 2000 e comprende tutti i membri della famiglia Sangineto: il padre Michele, la madre Paola e i due gemelli Adriano e Caterina. Si esibisce in tutta Europa presentando un repertorio di musica antica dal Medioevo al Rinascimento francese, italiano e inglese, esportando al contempo gli strumenti della liuteria, opera del padre Michele, in festival, rassegne ed esposizioni di strumenti musicali in Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Ungheria, Spagna e Belgio. Oggi il gruppo è costituito in particolare da Adriano che suona l’arpa celtica e Caterina Sangineto che suona il salterio e canta, con la collaborazione saltuaria di chitarristi come Tiziano Cogliati e Jacopo Ventura. A partire dalla musica antica, naturale conoscenza attraverso la liuteria paterna, l’Ensemble Sangineto ha poi attraversato la musica popolare, con una predilezione per la tradizione irlandese, bretone e francese. Grazie alla formazione classica del Conservatorio G. Verdi di Milano e alla conoscenza della musica leggera di più vasta diffusione, il gruppo oggi recupera e reinterpretala tradizione musicale europea in un’ottica moderna, riattualizzando l’uso dello strumentario antico e popolare, rielaborando sonorità e armonie arcaiche con ritmi e arrangiamenti moderni, con influenze jazz, musica classica, canto gregoriano, musical, pop e musica celtica. I suoni dell’arpa e del salterio ad arco che si fondono con le voci di Adriano e Caterina Sangineto, e nel caso di questo concerto, con la chitarra classica di Jacopo Ventura, creano commistioni affascinanti che avranno una risonanza particolare al Devero, che entrerà nel sottofondo della partitura con i suoni della natura e il brusio del torrente.

Per raggiungere località Arvinelli, percorrere il lato destro del vecchio hotel Cervandone lungo un sentiero, Dopo circa 2-300 metri si arriverà a una coppia di baite, sede dell’evento.

L’evento è a offerta libera per la copertura delle spese degli artisti.

In caso di pioggia l’evento si terrà presso il Museo dell’Alpeggio.

L’associazione Devero Naturalmente ringrazia Artexplora e l’Ente Aree Protette dell’Ossola per la gentile collaborazione.

Domenica 25 luglio alle 17 sarà presentato ‘Il segreto del bosco vecchio’ di Dino Buzzati presso Casa Vacanza La Rossa.

L’evento è a offerta libera per la copertura delle spese degli artisti, in caso di pioggia l’evento si terrà presso il Museo dell’Alpeggio.

L’associazione Devero Naturalmente ringrazia Libreria Scaldasole e l’Ente Aree Protette dell’Ossola per la gentile collaborazione.

Lunedì 26 luglio presso il bar pensione Fattorini verrà presentato il libro ‘La casa in montagna – Storia di quattro partigiane’ di Caroline Morehead

L’evento è a offerta libera per la copertura delle spese degli artisti, in caso di pioggia l’evento si terrà presso il Museo dell’Alpeggio.

Martedì 27 alle 17 presso il Rifugio Cai Castiglioni verrà presentato ‘Piccoli ghiacciai alpini – sulle tracce di Bruno Castiglioni tra le pale di San Martino’ di Giovanni Baccolo.

Mercoledì 28 verrà presentato il libro di Erri De Luca ‘Impossibile’ alle 17 presso l’Antica Locanda Alpino

Giovedì 29 verrà presentato 'Cristallo di rocca’ di Adalbert Stifter alle 17 presso l’albergo Casa Fontanta

Venerdì 30 luglio alle 17 alle baite di località Arvinelli verrà presentato ‘Il monte analogo’ di René Daumal.