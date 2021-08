Bannio, lavori al Santuario della Madonna della Neve che si appresta a compiere 400 anni

Sono a buon punto i lavori di rifacimento del tetto in piode dello storico Santuario della Madonna della Neve che l’anno prossimo taglierà il traguardo del suo quarto centenario di esistenza.

Don Fabrizio Cammelli, parroco di Bannio, illustra i lavori in corso: «Grazie alla partecipazione al Bando Cantieri Aperti e ai contributi dei fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica e della Fondazione CRT, si stanno per ultimare i lavori di rifacimento del tetto della piccola chiesa.



A questo punto dei lavori il portico si presenta ormai interamente rinnovato, mentre si sta procedendo con la navata, con il consolidamento del campanile, e con la cupola.



Le vecchie piode, tolte dal tetto e preparate da alcuni volontari della parrocchia, sono disponibili per i banniesi e per gli amici del Santuario. Sono certamente un bel ricordo e un segno di benedizione, oltre che un modo per sostenere i lavori in corso con la propria offerta».