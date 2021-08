Sabato 31 luglio a Oira concerto della banda 'Musica di Oira'

Dalle ore 21 Concerto in Piazza della Chiesa ad Oira di Crevoladossola, come apertura della festa della Madonna del rosario.

Prima della pandemia la festa aveva una parte civile, oltre a quella religiosa, più ampia, che prevedeva una sagra paesana, cene a lumi di candela, il piatto tipico della frazione (risotto con gli asparagi). Purtroppo l'edizione 2021, causa regole anticontagio, è priva di questa parte, ed anche quella religiosa deve fare a meno della fiaccolata per le vie della frazione.

La banda musicale promuove comunque, anche in questa occasione, il concorso fotografico "Oira è...", realizzato in collaborazione con Cantine Garrone e Domo graniti. Musica di Oira aveva indetto un concorso fotografico già poco prima della pandemia, in occasione del 70° anno di fondazione del gruppo musicale, ma le note circostanze hanno costretto prima a rimandarlo, poi ad annullarlo. Il progetto non è stato accantonato, infatti è stato riproposto, seppur rivisitato.

La Banda invita i turisti che quest'anno visiteranno la frazione Oira di Crevoladossola a scattare immagini, ma il concorso è aperto anche a chi Oira l'ha conosciuta e immortalata in passato. Ampia libertà di interpretazione: l'organizzazione chiede esclusivamente che le foto siano accompagnate da una breve didascalia. Le fotografie saranno diffuse sulla pagina facebook "Oira Ossola" e le cinque che otterranno maggiori consensi, tra il pubblico del social media, riceveranno deliziosi prodotti locali.

Il concerto di fine luglio si svolgerà all'aperto e sarà diretto dal Maestro Samuele Castellano, con il patrocinio di Anbima Piemonte. La manifestazione continuerà poi il giorno dopo con la Santa Messa in onore della Madonna del rosario.

Per maggiori informazioni potete contattare il numero 366/1713883 oppure scrivere a falitan@libero.it