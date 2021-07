Consiglio comunale record: 4 punti in 10 minuti

Quattro punti all’ordine del giorno, esauriti in 10 minuti. Potrebbe essere stato il consiglio record quello di lunedì sera a Villadossola: iniziato alla 20,35, è terminato alle 20,45. Non un caso, anche perché già altri consigli avevano visto tempi alquanto brevi per esaurire i punti all’ordine del giorno.

Era sssente completamente il gruppo di minoranza Indipendenza Civica e nella maggioranza mancavano il vicesindaco Maurizio Romeggio e la consigliere Marika Quadri. E' stato l’assessore a bilancio e finanze, Stefano Cittadino, a tener banco negli interventi su Tari, regolamento sul bilancio partecipato, una variazione di bilancio e la verifica degli equilibri. Il gruppo di minoranza ViviAmo Villa è intervenuto solo per una breve considerazione di Alberto Lepri sul fatto che a Villadossola, visto il diretto contatto tra cittadini e amministrazione, non sarebbe stato necessario redigere il regolamento sul bilancio partecipato.

Per il resto l'assessore Cittadino ha spiegato come siano state ripresentate le stesse riduzioni per la Tari (tassa rifiuti) per le utenze non domestiche per aiutarle in questo momento di difficoltà. ‘’Abbiamo dato un contributo di 80 mila euro, 11 mila euro in più rispetto al 2020 per le attività economiche’’ ha detto l'assessore.

Quindi ha brevemente illustrato il regolamento del bilancio partecipato e spiegato che non è stato necessario riequilibrare il bilancio e che le variazioni apportate riguardano i soldi dati dallo Sato per i centri estivi e la biblioteca: in tutto 18.540 euro.