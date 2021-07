La Seo minaccia azioni legali contro Pieve Vergonte

Settembre mese delicato per il futuro della Seo (Servizi Ecologici dell’Ossola). La società che ha sede a Pieve Vergonte e produce energia idroelettrica, è di proprietà di sei comuni ossolani: Villadossola, Pieve Vergonte, Piedimulera, Vogogna, Beura Cardezza e Pallanzeno.

Che ci sia bagarre è certo, perché alla Seo starebbero pensando ad azioni legali all’indirizzo del comune di Pieve Vergonte, che è proprietario dei terreni sui quali sorge la centrale idroelettrica della società.

Seo, attraverso l'amministratore unico che certo avrà avuto anche il sostegno di qualche comune, avrebbe 'minacciato' azioni di responsabilità per arrivare ad acquisire quei terreni.

In quale propsettiva? Difficile trovare elementi o spiegazioni anche perché il sito Internet della Seo non c’è più. Alla Camera di Commercio e quindi online si può dunque trovare solo il bilancio del 2019. E nei siti dei sei comuni le ultime notizie sulla Seo, nelle cartella ‘società partecipate’, sono relative a documenti che al massimo risalgono al 2018: di più recente nulla. Nonostante si tratti di una società pubblica partecipata e i dati dovrebbero essere d'interesse per i cittadini.

Da quanto sappiamo, Seo vorrebbe a tutti i costi i terreni dal comune pievese, azione che in alcuni alimenta qualche perplessità sul futuro della società. Tra l’altro la Seo ha sempre prodotto utili per i comuni che hanno incassato i ‘dividendi’ , anche corposi. Un'entrata sicura per le amministrazioni comunali. Solo in questi ultimi 3 anni gli utili sono stati carenti. ‘’Ma tra un anno finirà l’ammortamento dei mutui e la società tornerà a creare un attivo’’ ci dice un amministratore ossolano.

In una recente assemblea sono spuntate ben 4 relazioni (di commercialisti, contabili, tecnici) a sostenere la discussione sulla causa da intentare al comune di Pieve Vergonte. Causa che è stata frenata da Pieve e alla quale si sono opposti anche Beura Cardezza e Vogogna.

Va detto che in merito la Corte dei conti non ha mai contestato nulla a Pieve Vergonte.

Ora si attende settembre, quando sul tavolo della discussione arriverà la relazione di un esperto sul problema terreni.