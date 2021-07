Trontano, da domani multe a chi oltrepassa la linea bianca al semaforo, ma la linea non si vede

A partire dal 1 agosto 2021 entrerà in funzione il nuovo photo-red in frazione Melezzo, in prossimità dell’incrocio con via Strada Vecchia. Lo annuncia con un post sulla sua pagina il Comune di Trontano. Comune già finito gli anni scorsi nel vortice di feroci polemiche per le numerosissime multe causate da un semaforo photo-red posizionato a Cosasca.

L’impianto semaforico avrà infatti le stesse funzioni di quello sito in località Cosasca in prossimità dell’incrocio con via Roma.

Rileverà il passaggio con il rosso e il 'famigerato' superamento della riga bianca.

“Tutti sanno che transitare con il proprio veicolo oltre al semaforo durante l'accensione della luce rossa costituisce un'infrazione del Codice della Strada; in particolare, si tratta di un comportamento sanzionato dall'art. 146 del menzionato codice, il quale afferma che "il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 652" (sanzioni, queste, recentemente maggiorate dall’art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016 a cui va poi aggiunta una decurtazione dei punti della patente – 6)” si legge nel post del Comune di Trontano.

“Non tutti sanno però che "durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto [...]" (Art. 41 co.11 CDS)” si legge ancora nel post corredato da una foto del semaforo.

Numerosissimi i commenti sotto al post nei quali si accusa il Comune di voler fare solo cassa a discapito degli automobilisti. Ma alcuni fanno anche notare che sull'asfalto manca la 'famigerata' striscia bianca. Cosa che abbiamo potuto appurare anche noi sabato pomeriggio, a poche ore dall'entrata in funzione del semaforo. Tra qualche settimana siamo certi monteranno le polemiche per le prime salatissime sanzioni, come accaduto per quello di Cosasca e più recentemente per quello installato ad Ornavasso, che ha generato decine e decine di ricorsi di fronte al Giudice di Pace.