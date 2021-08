Riguarda solo piazza della Repubblica il problema dell'acqua potabile

Riguarda solo la zona di piazza della Repubblica il problema della bollitura dell’acqua a Villadossola.

La presenza di batteri ha indotto l’amministrazione comunale a chiedere ai residenti della zona di far bollire l’acqua.

‘’Dalle notizie dateci da Acqua Novara VCO - spiega il sindaco Bruno Toscani - il problema non appare molto preoccupante ma, ma per precauzione è stato chiesto di far bollire l’acqua’’.

La speranza in municipio è che i tempi delle analisi non siano particolarmente lunghi per poter così ritirare l’ordinanza e permettere di utilizzare regolarmente l’acqua potabile.