Dieci studenti rosminiani ospiti del Sacro Monte Calvario

Dieci studenti rosminiani, che si trovano nel Collegio Missionario Antonio Rosmini di Roma e studiano nelle università pontificie, sono ospiti per due mesi al Sacro Monte Calvario.

I giovani in formazione sono giunti in Ossola domenica scorsa. Ci sono italiani, ma per la maggior parte sono originari dell'India, dell'Africa. Ieri erano presenti all'inaugurazione dell'illuminazione del Sacro Monte Calvario.

“Il nostro percorso – spiega il rettore Michele Botto Steglia – prevede che gli scolastici, dopo essere stati ammessi alla professione perpetua , facciano un periodo di “full immersion” di spiritualità rosminana seguendo con noi le regole, la spiritualità del Beato Rosmini per poi essere ammessi alla terza prova”.

Per quanto riguarda le vocazioni il rettore dice: “Ringraziamo Dio: una piccola goccia c'è sempre. Attualmente abbiamo al Calvario un giovane novizio originario del Vietnam”.