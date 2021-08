Sabato 7 agosto Music in the Dark' alla Torre di Battiggio

Inserito nel contesto dell’Oxilia Festival, teatro e musica per la terra d’Ossola, si terrà, sabato 7 agosto, alle ore 21.15, alla Torre Medievale di Battiggio a Vanzone con San Carlo, lo spettacolo “Music in the Dark”.

Uno spettacolo unico. Un’esperienza musicale al buio, pensata per unire musica, disegno e luci all’immersione nella natura di un luogo suggestivo, carico di storia e leggende quale la Torre di Battiggio. Con la regia di Luca Savani, l’evento vedrà la performance della violinista Federica Quaranta.



In caso di pioggia l’evento si terrà nella Chiesa Parrocchiale di Vanzone