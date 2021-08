Domodossola ha finalmente una base di atterraggio per l’elisoccorso FOTO E VIDEO

Si è svolta ieri sera, giovedì 5 agosto, alle 22, con il volo di prova, l’inaugurazione della nuova piazzola di atterraggio per l’Elisoccorso.

La struttura si trova in via Piave, a fianco della sede della ditta Eliossola che ha messo a disposizione il terreno ed approntando la struttura, installando anche l’illuminazione necessaria per i voli notturni.

Quella di trovare un luogo idoneo per l’elisoccorso era una situazione che si trascinava ormai da diverso tempo. Da quando è stata chiusa la piazzola di via Romita gli atterraggi dei velivoli di soccorso avvenivano in diversi luoghi: dal piazzale Curotti con il problema che di tanto in tanto veniva occupato dalle giostre, si è passati all’aviosuperficie di Masera con il problema della distanza dall’ospedale; individuata poi l’area antistante il cimitero di Villadossola e il campo di calcio di regione Nosere per gli atterraggi notturni.

Ora, grazie alla sinergia tra Comune di Domo ed Eliossola, è stata creata questa nuova area dedicata ed attrezzata esclusivamente al soccorso aereo.

Nella fattispecie il Comune di Domodossola ha acquisito in comodato d’uso dalle Ferrovie sistemando la strada di accesso e la relativa illuminazione pubblica con una spesa indicativa di 30 mila euro. L’area della piazzola è stata messa a disposizione da Eliossola ampliando una convenzione già in atto.

La struttura è stata intitolata, con un accorato discorso del sindaco Lucio Pizzi, al comandante Pietro Venanzi, pilota collaudatore tra i migliori al mondo, deceduto in un tragico incidente; proprio alla cerimonia hanno partecipato commossi la moglie e i figli.

Hanno partecipato, inoltre, una delegazione del Soccorso Alpino e i volontari del Soccorso del Comitato della Croce Rossa di Domodossola.