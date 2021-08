Ritorna la festa al Monterotondo di Dissimo ma solo per un giorno

Appuntamento immancabile per i dissimesi ma, più in generale per i vigezzini e i turisti, l'annuale festa alpe Monterotondo, in programma inizialmente per oggi e domenica. Purtroppo le condizioni meteo incerte hanno obbligato gli organizatori a rinunciare alla prima delle due giornate. La festa si svolgerà quindi solo domani, domenica 8 agosto, con a partire dalle 12 la grande grigliata di prodotti tipici nostrani con polenta: possibilità di pranzare al coperto e nell'area pic-nic nel rispetto delle normative anti Covid. Il pomeriggio proseguirà, come di consueto, con i giochi popolare e la musica in allegria. Infine la cena, quale ultimo appuntamento in compagnia. Il Monterotondo (m 1194)è facilmente raggiungibile con una piacevole passeggiata di circa un'ora di cammino da Dissimo (dislivello positivo di 294 metri), oppure in auto tramite la strada consortile che si stacca dalla provinciale che collega Dissimo a Olgia.