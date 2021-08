Lutto a Malesco per la scomparsa di Mario Bovio, storico farmacista del paese

Malesco piange la scomparsa dello storico farmacista del paese, a 79 anni è morto Mario Bovio. Originario del novarese Mario Bovio da decenni era una figura amata ed apprezzata a Malesco. Sempre disponibile per un consiglio o un aiuto, Mario Bovio gestiva la farmacia di famiglia in via Tre Acque. Con lui la moglie Franca e da ormai 10 anni anche il figlio Luca che, dopo la laurea in Farmacia, aveva indossato il camice bianco per poirtare avanti l'azienda di famiglia con i genitori.

Il rosario sarà recitato questa sera alle 20,30 nella Parrocchiale di Malesco. Il funerale lunedì alle 14,30 sempre nella parrocchiale. Dopo la cerimonia la salma sarà tumulata a Bellinzago Novarese.

Alla signora Franca, al figlio Luca e a tutti i famigliari giungano le condoglianze di tutta la redazione di Ossolanews.