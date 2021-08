Domodossola al voto: i risultati di cinque anni fa

Si andrà al voto domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 con un eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021.

Nel 2016 il voto a Domodossola vide infatti un secondo turno col ballottaggio tra Mariano Cattrini e Lucio Pizzi.

Vinse Lucio Pizzi con 4805 voti (60,82 per cento) nei confronti di Mariano Cattrini che ricevette 3121 voti (39,28). Al ballottaggio andarono 8182 domesi (49,18%) su un totale di 16428 elettori.

La prima tornata elettorale diede questi risultati:

per il centrodestra Lucio Pizzi 4350 voti (47,44%), per il centrosinistra Mariano Cattrini 2836 voti (30,93), per il Movimento 6Stelle Monica Corsini 1566 voti (17,07), Lista civica Bernardino Gallo 416 voti (4,53).

Le liste ottennero questi risultati:

Pizzi: Lista Lucio Pizzi sindaco 24,54 %; Lega Nord 12,11; Forza Italia 8,10; Fratelli d’Italia 4,42;

Cattrini: Partito democratico 14,93; Civica Cattrini sindaco 11,45; Sinistra per Domo 2,75; Civica democrazia 2,26;

Movimento 5Stelle: 15,19;

Gallo: Civica Domo d’Ossola 2,21; Civica Unione Nuova Autonomia 1,99