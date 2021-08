Musica in quota: a Salecchio suoneranno i 20 String

Un altro successo per Musica in quota, in Val Strona. Nella vigilia di Ferragosto concerto a Salecchio con i 20 Strings.

È senza dubbio uno dei concerti più attesi di Musica in quota 2021: sabato 14 agosto sarà il villaggio walser di Salecchio Superiore ad ospitare l'esibizione live dei 20 Strings.

Dopo il successo della tappa in Valstrona, con 300 spettatori accolti nella conca dell'Alpe Loccia, Musica in quota farà dunque tappa in Valle Antigorio per un appuntamento realizzato con il sostegno e la collaborazione del Comune di Premia, di Enel Green Power e dell'Associazione Pro Salecchio.

I 20 Strings sono Mauri Mazzeo alla chitarra solista, Andrea Garombo al contrabbasso e Alberto Palazzi allachitarra: uniti in questa formazione dall’autunno del 2012, i musicisti propongono il sound caldo e sfaccettatodel Gypsy Jazz, un progetto musicale con colori d’altri tempi, che però non perde di vista il lavoro degli artisticontemporanei. L’intenzione dei 20 Strings è quella di riproporre un genere raffinato ma al contempo divertente, caratterizzato dall’equilibrio tra melodia e virtuosismo, tra tempi sfrenati, lenti e ballabili, tra armonie tipicamente jazz eprogressioni armoniche caratteristiche della musica zingara e dell’eredità di Django Reinhardt.

Sede del concerto sarà il villaggio Walser di Salecchio Superiore, situato su un balcone strapiombante sullaValle Antigorio. Isolato dal mondo, questo piccolo centro ha vissuto per 700 anni in un’autonomia politica,culturale e linguistica, cadenzata dai cicli naturali del lavoro e delle stagioni.

L'itinerario parte dal parcheggio di Passo, frazione di Premia, e lungo la strada interponderale, con numerosi tornanti, si guadagna il sentiero cheporta a Salecchio Inferiore con le case in legno e pietra, la Chiesa di Maria Assunta, il piccolo cimitero e la scuolaelementare. Si prosegue poi nel bosco per coprire il poco dislivello che separa da Salecchio Superiore, verogioiello di rara bellezza.Per prendere parte a Musica in quota è necessario avere il Green Pass e dunque essere vaccinati almeno conuna dose o aver ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o essere guariti da COVID-19.

Possono partecipare senza green pass i bambini sotto i 12 anni e le persone che non possono vaccinarsi perragioni mediche.

Per informazioni e assistenza tecnica sul green pass è possibile visitare il sito https://www.dgc.gov.it/web/.

Lo staff dell'Associazione Musica in quota richiede a tutti i frequentatori del festival il massimo senso diresponsabilità, affinché la quindicesima edizione della rassegna possa proseguire con serenità e nel pienorispetto delle normative vigenti.

***Dati tecnici Punto di partenza: Parcheggio Frazione Passo di Premia. Orario di partenza consigliato: ore 8.45.Dislivello: 730 m. Tempo percorrenza: 2h / 2h 15’. Grado di difficoltà: E – Sentiero Escursionistico. Per info econsigli sul percorso: Guida Ambientale Escursionistica Luciana Fattalini 340 1522902 lussi2003@libero.it –Associazione AccompagNatur Pranzo al sacco. In alternativa è possibile usufruire dei servizi di ristoro a cura del Rifugio Zum Gora e della Pro Salecchio.

Per info e prenotazioni: Rifugio Zum Gora 346 5380279 / Pro Salecchio 370 3311220.In caso di maltempo il concerto sarà annullato. Tutti gli eventi di Musica in quota sono gratuiti. Laregistrazione è obbligatoria sulla piattaforma www.musicainquota.it/registrazioni. A sostenerel'Associazione Musica in Quota sono numerosi partner e sponsor, ma anche gli stessi spettatori-escursionisti, che possono associarsi al costo di soli 10 euro.

Il programma completo della stagione 2021 è online sul sito web www.musicainquota.it. Aggiornamentianche su Facebook www.facebook.com/musicainquota e Instagram: www.instagram.com/musicainquota.