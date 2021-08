Fa volare un drone alla cima Laurasca, denunciato dai Carabienieri Forestali

In data 6 Agosto 2021 militari del Reparto Carabinieri Parco Val Grande e della stazione Carabinieri Parco Santa Maria Maggiore, hanno denunciato un cittadino italiano, residente nella provincia del VCO, per sorvolo non autorizzato all’interno dell’Area protetta a mezzo drone.

Il soggetto è stato sorpreso nei pressi della cima della Laurasca, nel Comune di Malesco intento a manovrare a distanza il velivolo che era stato inviato in direzione della Riserva integrale del Pedum.

I militari, in servizio di pattuglia nel Parco Nazionale, hanno riscontrato comportamenti anomali da parte di una coppia di aquile ed un camoscio, disturbati dalla presenza del drone.



Sono pertanto riusciti ad individuare e raggiungere il punto in cui si trovava il pilota.

Oltre al disturbo della fauna, è stata contestata la violazione dello spazio aereo interdetto al volo ai sensi della legge 394/91 sulle Aree Protette.