Si è svolta a Santa Maria la processione dell’Assunta

Come da tradizione ieri, giorno di Ferragosto, a Santa Maria Maggiore si è svolta la processione in onore della Beata Vergine Assunta. Dopo la messa celebrata all'aperto presso il Parco di Villa Antonia, il corteo dei fedeli con le donne in costume tipico vigezzino, ha accompagnato la statua dell'Assunta lungo le vie del paese.

È la prima uscita della nuova statua realizzata appositamente per la parrocchia dal maestro legnamaro Franco Amodei: si tratta di una riproduzione fedele nei minimi dettagli della statua della Vergine, molto più leggera rispetto all'originale (che si aggira attorno ai 180 chilogrammi).

Amodei, uno dei portantini che ogni anno durante la festa patronale si rende disponibile per sostenere il peso della stutua, è consapevole dello sforzo che questo compito richiede: la copia di dimensioni ridotte è stata realizzata dal maestro delle Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini in 1700 ore di lavoro.