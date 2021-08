Questa sera l'ottava edizione del Premio Macugnaga Monte Rosa

Si terrà questa sera alle ore 21.00, alla Kongresshaus, l’ottava edizione del "Premio Macugnaga Monte Rosa".

Quest’anno il premio sarà assegnato a Enrico Rizzi, autore e scrittore. La motivazione recita: «Da oltre cinquant’anni si dedica alla promozione della cultura alpina e in particolare ai walser indagandovi le fonti, riscrivendone la storia e dedicandovi oltre cento libri, nonché innumerevoli convegni e pubblicazioni. Esempio eccezionale di un’attività svolta con rigore scientifico e con autentico “intelletto d’amore”».



La manifestazione, organizzata dalla Sezione CAI di Macugnaga, con il patrocinio del Comune, è nata da un'idea di Teresio Valsesia per conferire, annualmente, un riconoscimento a coloro che promuovono la cultura delle Terre Alte.



Il programma prevede:



ore 21.00 proiezione video fotografica sui rapaci veleggiatori delle Alpi a cura di Gianluca Damiani



ore 21.45 consegna del "Premio Macugnaga Monte Rosa"



ore 22.00 presentazione libro fotografico "Sentieri Invisibili"



La serata si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19. Per l’accesso sarà necessario il Green Pass.