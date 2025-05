Montagne senza confini, conferenza a Crodo

Le montagne tempi addietro erano senza confini, e per raccontare di quei tempi passati l'associazione Sentieri degli Spalloni ha organizzato per venerdì 31 maggio presso il Foro Boario La Miniera di Crodo una conferenza e dibattito con Enrico Rizzi alla quale interverrà anche Giorgia Frangioni di ArcheoKore Projet, Università degli Studi di Genova. L'appuntamento, previsto per le 17, sarà preceduto alle 16.30 dalla inaugurazione della mostra fotografica dal titolo "Cravariola: l’Alpe della Dote".

Alle 18 vi sarà uno spazio musicale a cura di Ctf Ossola con Lucia Puricelli, Andrea Pizzamiglio e Sophia Keyenburg dal titolo “Il suono del silenzio”. A seguire,sarà presentata l'ddizione 2025 dei Sentieri degli Spalloni con la denominazione "Montagne Senza Confini – 150° dalla posa dei cippi di confine in Cravariola". Al termine, aperitivo a buffet con prodotti del territorio. L'ingresso sarà ad offerta libera.