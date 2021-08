Venerdì 20 al Castello di Vogogna verrà proiettato ‘Wild’

Appuntamento con il cinema venerdì 20 agosto al Castello di Vogogna, verrà proiettato ‘Wild’ del regista Jean-Marc Vallée girato nel 2014.

Wild segue le vicende della giovane Cheryl Strayed (Reese Witherspoon). È il 1995 e la ragazza ha deciso di lasciare la sua casa in Minnesota per percorrere da sola le oltre mille miglia del Pacific Crest, un lungo percorso tra le montagne degli Stati Uniti. Senza alcuna esperienza in materia di trekking, Cheryl parte per una traversata di circa tre mesi. Durante il tragitto, affronta alcune difficoltà, ma fortunatamente trova sempre qualcuno disposto a darle una mano.

La giovane donna ha deciso di fare ciò per rimettere in discussione la propria vita, cominciata ad andare allo sfacelo dopo la prematura morte della madre Bobbi, (Laura Dern), avvenuta quattro anni prima. Bobbi è sempre stata un importante punto di riferimento per Cheryl e il fratello, cresciuti con amore nonostante le molte difficoltà.

Per far fronte alla grave perdita, Cheryl è entrata nella spirale dell’eroina e del sesso occasionale con sconosciuti, portando così alla deriva il suo matrimonio con Paul, (Thomas Sadoski), che nonostante tutto le rimane vicino e la supporta. Durante il lungo viaggio, circondata da una natura avversa, Cheryl deve trovare il coraggio di affrontare i propri demoni del passato…

Ingresso al Castello ridotto: 3 euro + ingresso libero

Inizio della proiezione: 21.15 (non appena farà buio)

è possibile visitare il Castello con lo stesso ingresso per lo spettacolo dalle 10.00 alle 18.00 e dalle 20.30 alle 23.00

Prenotazione obbligatoria e certificazione verde Covid-19 collegata con il vaccino, la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

www.castellodivogogna.it

castellodivogogna@gmail.com

whattsapp +39 351 7578688