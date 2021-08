Stresa Tours, la navigazione di qualità sul Lago Maggiore

Una gita in famiglia o un evento importante, navigando sul Lago Maggiore, sono sicuramente un’esperienza indimenticabile per il fascino e l’armonia che solo questo paesaggio riesce a trasmettere. Stresa Tours è un consorzio di professionisti della navigazione del lago dalla storia ormai trentennale, che si distinguono per la grande qualità, cortesia e sensibilità nei confronti dei propri clienti.

La professionalità e puntualità del personale sono i punti cardine del servizio di navigazione, perché ogni tour diventi la soluzione più adatta per qualsiasi occasione con una flotta moderna e flessibile. Le undici diverse imbarcazioni sono adatte a crociere individuali o per gruppi grandi e piccoli, per navigare sulle acque del Lago in modo sicuro e confortevole, assistiti da un team multilingue sempre attento a ogni minimo dettaglio.

Il consorzio propone diversi servizi di navigazione sul lago maggiore, sia pubblici sia privati, perché ogni traversata non sia solo una semplice escursione, ma un’esperienza unica e straordinaria, toccando tutti gli scorci più suggestivi di questo splendido lago, sulla costa piemontese così come sulla parte lombarda, arrivando a visitare le meravigliose Isole Borromee e spingendosi fino alla vicina Svizzera.

I tour in gruppo possono essere organizzati con itinerari flessibili e secondo le esigenze dei partecipanti, seguiti da personale efficiente e competente, per garantire un servizio sempre di altissima qualità durante tutta la permanenza. Si potranno raggiungere mete molto prestigiose o località insolite, grazie alle imbarcazioni della flotta del consorzio e guidati dallo staff scelto in base alla nazionalità del gruppo.

Il servizio “barca privata esclusivo” permette di condividere il motoscafo solo con amici, parenti o colleghi ad un prezzo competitivo e flessibile in base all’itinerario concordato. Questo servizio può essere richiesto anche da agenzie di viaggio, tour operator, scolaresche e gruppi precostituiti che vogliano scoprire le bellezze del lago e dei dintorni in modo originale e riservato.

Inoltre, le scuole possono organizzare indimenticabili uscite didattiche in totale sicurezza, usufruendo anche del servizio di prenotazione dei biglietti non solo per la visita alle Isole Borromee, ma anche a Villa Pallavicino, un giardino e parco zoologico dove passeggiare tra piante secolari, fiori variopinti e animali provenienti da diverse parti del mondo.

Il consorzio ha anche previsto un “Servizio VIP” davvero esclusivo, dedicato ad eventi e convegni di grandi aziende, associazioni e wedding planner con cui è possibile personalizzare l’intero soggiorno sul Lago, concordando gli orari, le destinazioni e l’imbarcazione che meglio si adatta all’avvenimento. Il servizio VIP non è ideale solo per feste private, convegni, meeting aziendali, ma anche per coloro che sognano di contemplare i paesaggi del Lago Maggiore dalla migliore prospettiva possibile.

Nel corso del tempo e grazie alla proficua collaborazione con organizzatori di eventi italiani ed internazionali, Stresa Tours ha maturato una notevole esperienza nell’ambito dei matrimoni e delle feste private, ricevendo a bordo personaggi importanti e celebrità da tutto il mondo, ed effettuando i relativi trasferimenti verso le location più esclusive, come l’incantevole Isola dei Pescatori o le magnifiche Ville Claudia e Rusconi Clerici, ma anche organizzando piccoli rinfreschi e aperitivi a bordo con meravigliose decorazioni floreali e allestendo indimenticabili servizi fotografici.

Il servizio di “noleggio imbarcazioni ad uso privato con conducente” permette al cliente di organizzare il proprio itinerario in totale autonomia, sicurezza e relax per una visita alle Isole Borromee o per raggiungere destinazioni più a lungo raggio, come le caratteristiche cittadine dell’Alto e Basso Verbano o Locarno e Ascona nel territorio svizzero appena oltreconfine. L’imbarcazione rimane a completa disposizione del cliente, che può scegliere di noleggiarla per una o mezza giornata con la possibilità di sbarcare senza alcuna limitazione e secondo le proprie necessità.

È anche possibile utilizzare il servizio di “taxi boat” per un veloce trasferimento con fermate intermedie, avendo sempre la barca a propria disposizione anche per diverse ore e pagando solo per il tempo di effettivo utilizzo del servizio.

Stresa Tours è inoltre un servizio di navigazione pubblico non di linea, disponibile presso gli imbarchi di tutte le località del Lago Maggiore e degli hotel dotati dell’apposito molo. Gli imbarchi presso gli hotel sono comodissimi per raggiungere in breve tempo le Isole Borromee e le altre località del Lago Maggiore in totale libertà e tranquillità.

Infine, si può scegliere tra i diversi tour organizzati da Stresa Tour, individualmente per visitare le Isole Borromee o in gruppo nelle più belle località del Lago, dalle Isole Borromee ai Giardini del Lago Maggiore, dall’Eremo di Santa Caterina del Sasso alla Rocca di Angera e da Cannero e i suoi castelli a Locarno fino alla maestosità del Mottarone.

Ma non è finita, l’ultima novità di Stresa Tours è il progetto Stresacruise, pensato per la clientela più attenta ed esigente, che desidera tour con itinerari originali per scoprire i lati più imprevedibili del Lago Maggiore, tra arte, natura, cultura, storia e spiritualità per eventi speciali o semplici gite in compagnia.

Il servizio di navigazione del lago è attivo tutto l’anno ed è consigliato prenotare anticipatamente il tour, o contattare lo staff per esigenze particolari, tramite il sito Stresa Tours in modo semplice, veloce e sicuro. In più, per un regalo davvero speciale e originale, si può acquistare la Stresatours Gift Card da donare ad amici e parenti, per una giornata al Lago irripetibile!

Le proposte di Stresa Tours sono così varie e complete da soddisfare qualsiasi necessità ed esigenza per godere al massimo di tutta la bellezza del Lago Maggiore, affidandosi a persone di grandissima esperienza e professionalità.