Al Lusentino è finalmente il giorno dell'attesissimo Lusenstock

Tutto pronto per l’evento di questa sera al Lusentino. Artisti di fama nazionale si esibiranno infatti nella kermesse LusenStock il cui direttore artistico è Alberto Fortis.

“Lusenstock è un evento che vuole unire più forme artistiche, dalla musica alle arti figurative, in una location del tutto nuova: l’Alpe Lusentino, a pochi minuti da Domodossola” commentano gli organizzatori “Lusenstock è inoltre un messaggio di speranza e di ripartenza che mira al coinvolgimento di giovani musicisti, solisti e band ed arriva allo show in un crescendo di emozioni. L’evento vuole infine essere un momento di aggregazione, di riscoperta della natura e dell’arte, di libertà espressiva, di voglia di respirare di nuovo aria aperta e di vivere la montagna”.

Tra le star che si esibiranno questa sera ci saranno per la musica: Francesco Baccini, Omar Pedrini, Rossana Casale, Betty Vittori, un “inedito” Enzino Iacchetti, I Raccomandati (i Maestri Piero Cento, Giuseppe Scarpulla, Pietro e Elena Mencarelli raggiunti in serata dai maestri Romeo Fortunato e Luca Cirillo”), il Quartetto D’Archi AlterEcho capitanati da Rachele Rebaudengo, la Sezione Ottoni della GMO Orchestra, il Coro dell’ANA Associazione Nazionale Alpini diretto dal Maestro Enzo Sartori e la Milandony Melody Band composta dai Maestri Franco Cristaldi, Luca Fraula, Fiamma Cordani, Gio Maggiore, Mary Montesano. Per le arti figurative ci saranno: i Maestri Vincenzo Lo Sasso, presente con le Sue Opere anche al MOMA di Newyork, Renato Missaglia anche Ambasciatore Cultura italiana per Emirati Arabi e Principato di Monaco, Marcapiano, Pino Ceriotti, Riccardo Crespi & Annika Restin, Mau Steven Parietti, Beatrice Burati Anderson, curatrice d’Arte con le Sue Gallery di Venezia e Roma. Massimiliano Finazzer Flory drammaturgo e già Assessore alla Cultura a Milano per declamare Dante nel’700°Anniversario del Sommo Poeta, Marco Nereo Rotelli con le Sue Coreografie in Piazza Duomo a Milano, Piazza San Marco a Venezia, il Colosseo a Roma, Gianni De Berardinis già Direttore Artistico di Radio MonteCarlo, RTL e ad oggi di Radio In blu , Media Partner dell’Evento, per cui si ringrazia anche Paola Gallo. E ancora per LusentStock Tuccio Guicciardini, motore con la compagna Patrizia e blasone storico artistico della Città di San Gimignano, e Rolando Giambelli presidente Associazione Beatlesiani D’Italia. Ci sarà anche la partecipazione di RAI2 e RAI3. Tutto partirà nel Pomeriggio con l’esibizione dei tre finalisti della Selezione on line vagliata dalla redazione “Lusenstock Selection” composta da Piero Cento, Sonia Mariotti, Romeo Fortunato, Cristina Meschia. Selezione che, varata a breve, decreterà il suo vincitore scelto tra le tre Categorie Cantante solista, Band, Rap/Trap. Infine anche City Angels, Associazione di Volontariato capitanata da Mario Furlan.

“Sembra un sogno essere riuscito a coinvolgere tutti questi artisti - commenta Fortis - , ringrazio Michele Marinello, Mauro Brusco, Paolo Zanghieri, i loro collaboratori tutti, il Comune di Domodossola nelle persone del sindaco Lucio Pizzi, del vicesindaco Angelo Tandurella, dell’assessore alla Cultura Daniele Folino”.

Conclude Fortis:“Lusenstock sarà connesso con Liverpool e San Gimignano: dall’Inghilterra arriveranno le atmosfere beatlesiane grazie all’Associazione Beatlesiani d’Italia e dal cuore della Toscana si respirerà l’aria degli eventi «Orizzonti Verticali» e «Sentieri di carta» in un gemellaggio fra iniziative che hanno una mission comune: dare gambe all’arte, promuovere le bellezze del nostro Paese e regalare benessere.”.