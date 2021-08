L'Alpe Compolo offre la sua ospitalità a Musica in Quota

Tra le 250- 300 persone sono salite domenica all’Alpe Compolo, sopra Cravegna di Crodo, per il tradizionale appuntamento di Musica in Quota. L’occasione del concerto ha permesso di visitare l’alpeggio crodese: un angolo ben tenuto e curato da chi frequenta l’alpe, che è dominata dalla vetta del Cistella. Ad accogliere gli escursionisti il sindaco di Crodo, Ermanno Savoia, e uno dei più attivi cravegnesi: Ottorino Savoia, vicesindaco ma, soprattutto, - per chi lo ricorda - anche il motore delle estati che anni fa vedevano arrivare a Cravegna i big della maratona, per l’eccezionale appuntamento della ‘Tre fontane’. Una competizione nata sull’onda dei successi di campioni locali quali Nives Curti e Severino Bernardini, oro agli Italiani assoluti di Maratona nel 1990.

All’Alpe Compolo i volontari hanno allestito una cucina super organizzata che ha sfornato piatti di polenta a raffica, con spezzatini e salamini.

Un altro esempio che conferma come nei paesi dell’Ossola gli alpeggi vengano ancora tenuti ‘’in vita’’ e ben curati.