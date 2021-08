Dopo il successo di Lusenstock, a Domobianca è stata la volta del noto dj Fargetta

Mario Fargetta, noto anche con lo pseudonimo Get Far, è la voce storica di Radio Deejay, nonché, produttore discografico e regista radiofonico specializzato in musica house e dance. Tra le sue più importanti produzioni ricordiamo: Music, Music is Moving, Your Love, Midnight che hanno toccato le vette delle più importanti club charts mondiali mentre con il progetto Tamperer ft. Maya “Feel It” ha raggiunto il numero uno nella classifica di vendita del Regno Unito, numero uno in tutta Europa e numero 4 nella club chart USA, vendendo più due milioni di copie.

Alle ore 18.00 Fargetta, con il suo Getfar, ha infuocato il palco del Luse facendo ballare i presenti, giovani e non, con tormentoni degli anni ’90. Si è poi fermato con i suoi fan a firmare autografi e scattare qualche selfie.

A seguire dj Panico e dj Lupo Alberto, a conclusione di un weekend interamente dedicato alla musica e allo spettacolo.