Sentieri e Pensieri, questa sera il penultimo appuntamento del festival letterario

Penultimo appuntamento con la rassegna letteraria curata da Bruno Gambarotta 'Sentieri e Pensieri'.

Martedì 24 agosto nel Parco di Villa Antonia alle ore 18 sarà protagonista proprio il direttore artistico di Sentieri e Pensieri, Bruno Gambarotta, che presenterà il suo ultimo libro “La confraternita dell'asino” (Manni). Bruno Gambarotta presenta un romanzo divertente e coinvolgente, in cui si ride fin dalla prima pagina e si riflette sull'abuso della credulità popolare, sul mondo dell'informazione e sul precariato lavorativo e sentimentale. Protagonista è Delfino Malvasia, giovane giornalista precario con il mito di Indro Montanelli. A dialogare con il Direttore Artistico del festival sarà la giornalista Maria Elisa Gualandris.

Alle ore 21 sale sul palco del Festival un altro big della letteratura italiana, Marco Balzano: nato a Milano nel 1978 è autore amatissimo, prima con i suoi romanzi Sellerio, poi con Einaudi. Pluripremiato, tradotto in molti paesi e finalista al Premio Strega con “Resto qui”, Marco Balzano è tornato in libreria con “Quando tornerò” (Einaudi), raccontando con sguardo lucido le vite segnate di una famiglia esplosa, in cui ricomporre il mosaico degli affetti, una volta che le tessere si sono sparpagliate, è la cosa più difficile. A presentare l'autore sarà la giornalista de La Stampa Francesca Zani.

Gli eventi sono ad ingresso gratuito. È fortemente consigliata la prenotazione del posto a sedere (info e dettagli su www.santamariamaggiore.info/sentieri).