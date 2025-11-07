Vagna celebra San Brizio tra musica, fede e convivialità

Un fine settimana all’insegna della tradizione, della musica e della condivisione attende la comunità di Vagna in occasione delle celebrazioni dedicate a San Brizio.

Il programma prenderà il via sabato 8 novembre alle ore 21, con il Concerto in onore di San Brizio, che vedrà protagonisti il Duo Rainelli Olzer: Marco Rainelli al flauto traverso e Roberto Olzer all’organo. Un appuntamento musicale di grande qualità che aprirà le celebrazioni con un momento di arte e spiritualità.

Le iniziative proseguiranno domenica 9 novembre 2025 con la Santa Messa solenne in onore del patrono, alle ore 10.30, animata dalla corale parrocchiale e con la partecipazione del Gruppo Arsciol. A seguire si terrà la processione con la statua di San Brizio per le vie del paese e l’incanto delle offerte, nel segno della devozione e della tradizione.

La giornata si concluderà con un momento conviviale: alle ore 12.30, presso il salone parrocchiale, si terrà il pranzo comunitario organizzato in collaborazione con le associazioni del territorio. Il menù prevede antipasto della casa, risotto alla milanese con ossobuco, dolce, caffè, vino e acqua. È gradita la prenotazione al numero 339 2272649 (Assunta).