Pane nero al forno di Under Tannu - Pecetto di sotto

Il direttivo dell’Antica Casa Museo Walser di Borca (Alts Walserhüüs Van Zer Burfuggu) propone l’accensione dello storico forno per il pane a Pecetto di Sotto (Under Tannu), sito nelle adiacenze della pasticceria.

La prima sfornata di pane nero è prevista per le ore 12.00 di domani sabato 28 agosto, ne seguirà poi una seconda alle ore 14.30.



Fin dal mattino presto si procederà alla levata del pane, ovvero alla preparazione dell'impasto in attesa della lievitazione e alla preparazione delle pagnotte.



Un tuffo nel passato e nella tradizione walser ricordando il tempo del pane, quando le famiglie si riunivano per obiettivi comuni e assoluta necessità.