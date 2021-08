Questo weekend in Vigezzo torna il 'Meraviglia Festival'

Dopo un anno di stop forzato imposto dalla pandemia, ritorna sabato 28 e domenica 29 in val Vigezzo uno dei festival più particolari e caratteristici del nord Italia: il Meraviglia Festival.

Nato nel 2013 da un gruppo di amici musicisti e amanti della montagna, negli anni è cresciuto fino a diventare un festival vero e proprio con artisti provenienti dall'Italia e dall'estero, seguito da una nutrita community di appassionati (circa 2500 partecipanti nelle varie edizioni).



L’edizione 2021 si terrà alla Piana di Vigezzo, uno splendido anfiteatro naturale incastonato a 1727 mt di altitudine nelle alpi Piemontesi, ma comodamente raggiungibile da Milano, Novara, Varese, Como in poco più di un'ora.

Il Festival si distingue sicuramente per le sue scelte musicali ibride, ricercate e libere da schemi preconfezionati ma anche per la varietà di attività parallele, tutte accomunate dalla voglia di entrare a contatto con la natura nel modo più autentico e rispettoso possibile.



La formula del Meraviglia prevede due giorni di festival, nel weekend del 28-29 agosto 2021.

Si esibiranno live:

● Sharmelfunk (dj set) | Sabato sera

● Bilbosa (alt-rock strumentale) | Sabato sera

● Pit Coccato (brit-folk) | Sabato sera

● Technoir (electro-soul) | Sabato sera

● The Tangram (funk-soul) | Sabato sera

● Althia (dj set) | Sabato sera

● RednakS (world music) | Sabato sera

● Diablo Rey (cumbia) | Domenica pomeriggio

● High Vibes (reggae) | Domenica pomeriggio

● Viva Viva Malagiunta (electro-ethnic) | Domenica pomeriggio

Attività parallele:

● Hiking in quota per vedere l’alba

● Sessione di Yoga

● Degustazione birre artigianali

● Wild camping

● E-bike

Il Meraviglia Festival si svolge con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.

Informazioni pratiche:

Il costo del Ticket è di 20€ e comprende:

● Ingresso al festival

● Tutti i concerti e le esibizioni

● A/R in cabinovia *

● Camping **

● 1 consumazione

● Alcune attività extra (yoga, alba in quota)





La location non è raggiungibile in auto. Per chi campeggia in loco, il biglietto è valido per l’andata del sabato e il ritorno della domenica. Per chi pernotta in hotel a fondovalle, il biglietto è valido per una doppia A/R in cabinovia (andata e ritorno del sabato + andata e ritorno della domenica).



Per chi non campeggia alla Piana, sono previsti sconti e convenzioni con alcune strutture ricettive della Valle Vigezzo



Alcuni servizi e attività (es: noleggio tenda, degustazione birre, noleggio e-bike), così come il cibo e le bevande, non sono incluse e potranno essere acquistate direttamente in loco. Sono previste alternative di menù per vegetariani.

Info e biglietti https://www.meravigliafestival.it/

(Foto dal sito dell'evento)