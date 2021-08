Svizzera, più facile l’accesso ai trattamenti a base di canapa terapeutica

Nella sua seduta del 25 agosto 2021, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione concernente l’attuazione della modifica della legge sugli stupefacenti adottata dal Parlamento. La modifica intende facilitare l’accesso ai trattamenti a base di canapa terapeutica. In futuro la prescrizione non sarà più subordinata al rilascio di un’autorizzazione eccezionale da parte dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Resterà vietato, invece, l’uso “ricreativo”.

Per procedura di consultazione si intende quella fase della procedura legislativa preliminare in cui i progetti della Confederazione sono esaminati sotto il profilo della loro esattezza materiale, della loro idoneità all'attuazione e del loro consenso. I progetti sono sottoposti per parere ai Cantoni, ai partiti rappresentati nell'Assemblea federale, alle federazioni centrali d'importanza nazionale dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, alle federazioni centrali d'importanza nazionale dell'economia e alle cerchie interessate nel caso specifico.

La modifica della legge adottata dal Parlamento il 19 marzo 2021 faciliterà l’accesso di migliaia di pazienti alla canapa per uso medico nel quadro del loro trattamento. Si tratta segnatamente dei casi di cancro o di sclerosi multipla per i quali la canapa permette di alleviare i dolori cronici.

L’ordinanza di attuazione posta in consultazione dal Consiglio federale precisa le condizioni per l’abrogazione del divieto di commercializzazione della canapa terapeutica e trasferisce la responsabilità della vigilanza dall’UFSP a Swissmedic. La canapa utilizzata a fini medici sarà stralciata dall’elenco degli stupefacenti vietati e inserita in quello degli stupefacenti controllati. Resterà vietato, invece, l’uso ricreativo.

Rilevamento dei dati

Al fine di seguire l’evoluzione dell’uso della canapa a fini medici e di incrementare le conoscenze sulla sua efficacia sarà avviato un rilevamento sistematico dei dati, nel rispetto della protezione dei dati e di durata limitata. I medici curanti avranno anche l’obbligo di trasmettere all’UFSP i dati relativi al trattamento, compreso l’uso dei medicamenti a base di canapa. Questi dati serviranno da un lato come base per la valutazione scientifica delle misure derivanti da questa revisione e dall’altro come riferimento per i servizi dei medici e dei farmacisti cantonali, la ricerca clinica e i medici prescrittori.

Poiché la rilevazione dei dati sarà effettuata online e in modo standardizzato per mezzo di un apposito sistema messo a disposizione dall’UFSP, l’onere amministrativo per i medici interessati dovrebbe essere complessivamente modesto. Peraltro i medici curanti potranno consultare, tramite il sistema messo a disposizione, informazioni che potrebbero essere utili per il trattamento dei loro pazienti.

Autorizzata la coltivazione

La coltivazione, la fabbricazione e la messa in commercio della canapa per uso medico saranno possibili nel quadro del sistema di autorizzazione e di controllo garantito da Swissmedic. Per la coltivazione è previsto un sistema di autorizzazione in due fasi, con un’autorizzazione d’esercizio e una alla singola coltivazione.

La rimunerazione dei trattamenti a base di canapa da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sarà oggetto di una valutazione separata.