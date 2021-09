I profughi afghani, in quarantena sul lago d’Orta, saranno poi mandati a Macugnaga?

I profughi afghani non sono stati mandati a Macugnaga ma dirottati a Pella sul lago d’Orta in una struttura sempre gestita dallo stesso gruppo che cura il Soggiorno Alpino di Fornarelli.



I profughi afghani sono stati trasferiti a Pella dove dovranno trascorrere il periodo di quarantena.



Arrivati all'aeroporto di Fiumicino direttamente da Kabul, sono successivamente stati portati ad

Alessandria e da qui smistati in alcune località del Piemonte.



A Pella il sindaco Doriano Minazzi, che era stato informato dalla Prefettura, si è recato a far visita ai profughi e ha portato alcuni giocattoli per i più piccoli.



Resta da capire dove saranno mandati i profughi al termine della quarantena. Qui potrebbe tornare plausibile l'utilizzo del Soggiorno Alpino anche se questa resterebbe una soluzione assai remota.