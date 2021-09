A Trasquera è ancora sfida a due tra Lincio e Magliocco

Sarà una sfida a due a Trasquera dove il 3 e 4 ottobre si voterà per eleggere il nuovo sindaco. Come 5 anni fa a sfidarsi saranno Arturo Lincio, sindaco uscente e attuale presidente della Provincia, e Geremia Magliocco, anche lui con un passato in amministrazione dove ha ricoperto il ruolo di sindaco, assessore e attualmente di consigliere di minoranza.

Otto i nomi presentati da Geremia Magliocco: Alfredo Del Pedro Pera (attuale consigliere di maggioranza con Lincio), Giorgio Galbiati, Massimo Staiessi, f(assessore nella giunta di Lincio fino a pochi mesi fa), Mirko Pedrosi, Jennifer Duca, Filippo Del Pedro, Ruggiero Ruggini, Elisa Oldrini.

Lincio ha presentato invece 7 nomi: Franco Rigoni, Giampiero Benedetti (unici consiglieri uscenti), Caterina Galdi, Carlo Del Pedro Pera, Danilo Rota, Claudio Minetti e Gian Piero Domeniconi.