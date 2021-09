Tamponi gratis da oggi al 19 settembre per studenti e personale scolastico

Pubblicati gli hotspot dove fare i tamponi gratis per una ripartenza sicura della scuola

E’ disponibile su https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-09/hotspot_tamponi_ripartenza_sicura.pdf l’elenco degli hotspot dove da oggi fino al 19 settembre sarà possibile per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare per una ripartenza sicura.

Gli hotspot nel Vco saranno: al Sisp Crusinallo in Via 4 Novembre 294 (molecolare e antigenico ) , all'ospedale di Verbania in Via Crocetta 1 e all'ospedale di Domodossola in Via Mauro (molecolare). A Crusinallo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12.30, mentre a Domo e Verbania dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30.