Filippo Ganna ha lasciato il ritiro in quota di Macugnaga

Lo scorso venerdì il Campione Olimpico Filippo Ganna ha concluso il periodo di preparazione in quota in vista dei suoi prossimi molteplici impegni sportivi.

Come sempre Ganna scende dal rifugio Oberto-Maroli e inforcata la bicicletta percorre le strade del Vco in compagnia dell’amico Michele Scartezzini e seguito dall’auto di Dario Cioni l’allenatore.

In questi ultimi tempi l’intera Valle Anzasca era tappezzata di cartelli inneggianti a Filippo Ganna “Dalla valle dell’oro, all’oro Olimpico” e il forte ciclista non disdegnava di fermarsi a parlare e ringraziare.

Nel suo spartano ma proficuo ritiro Ganna ha concluso il lavoro in quota e ora si è spostato a Montichiari (Bs) per la preparazione in pista.

Giovedì 9 settembre sarà in gara nella cronometro degli Europei in programma dal 8 al 12 settembre in Trentino. Poi sotto con i Mondiali dal 19 al 26 settembre nelle Fiandre in Belgio.