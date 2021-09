Le previsioni meteo per il fine settimana

Un minimo depressionario, attualmente posizionato sul medio Atlantico, nei prossimi giorni si sposterà gradualmente verso sud fino a posizionarsi tra il Portogallo e il Marocco, favorendo in tal modo una graduale risalita del campo di alta pressione africana verso le regioni dell'Europa occidentale. “In questo contesto sinottico – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , l'espansione del campo di geopotenziale garantirà condizioni stabili e soleggiate, con temperature massime in leggero rialzo”.

SABATO 11 SETTEMBRE 2021

Nuvolosità: nelle prime ore del giorno nuvolosità irregolare in successiva rapida attenuazione, fino a condizioni di cielo soleggiato con nubi residue sulla fascia appenninica fino a fine mattinata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve aumento fino ai 3600 m. Venti: deboli, tra ovest e nord-ovest sui rilievi alpini e variabili sulla fascia appenninica; altrove in regime di brezza con locali rinforzi settentrionali.

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso. Al primo mattino nuvolosità irregolare sulle pianure centrali e sull'Appennino, in rapido dissolvimento. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in rialzo fino a 3700 m. Venti: deboli occidentali sui settori alpini, variabili sulla fascia appenninica; in pianura calmi o deboli in regime di brezza, con locali rinforzi tra est e nord-est.