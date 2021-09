Presentate al Salone del Mobile le lampade igienizzanti progettate a Trontano

Al salone del mobile di Milano, iniziato il 4 settembre e conclusosi nei giorni scorsi, nell'ambito delle iniziative “Fuori salone” era presente anche la collezione di lampade Serena, che igienizzano gli ambienti e contrastano il Covid. Lamoade ideate da Francesco Iannone e Serena Tellini, due architetti di Trontano. Nel piano nobile di Palazzo Litta a Milano era presente un'installazione con le loro lampade innovative

«Le abbiamo pensate proprio nel nostro studio Consuline di Trontano - spiega Iannone - , per offrire una risposta all’era post- pandemica. Sono lampade intelligenti capaci di sanificare superfici e ambienti .La tecnologia contenuta in ogni singola lampada è infatti studiata per disinfettare superfici e aria contro diversi tipi di agenti patogeni, tra cui il coronavirus. Si tratta di un’intera collezione di lampade capaci di riprodurre la luce naturale per offrire una illuminazione ottimale in ogni momento della giornata. La produzione è interamente “Made in Italy''».

Le lampade da interno, chiamate “lampade di scopo” , oltre a illuminare gli ambienti, svolgono altre funzioni e, in particolare, permettono di migliorare la qualità della vita sia come comfort sia come sicurezza e benessere. Le lampade fabbricate dalla start-up Codega sono capaci di sanificare e igienizzare gli ambienti grazie all’adozione di speciali LED UV-C, che emettono luce ultravioletta germicida, e a sofisticati sensori che ne permettono l’uso in tutta sicurezza. La lampada germicida può sanificare l’aria di una stanza in un ciclo di 45 minuti. In più, la presenza di diffusori di fragranze alla base della lampade permette di profumare gli ambienti.

I due architetti della luce, famosi in tutto il mondo, dal 2017 hanno lasciato Milano e si sono trasferiti a Ronco, nel comune di Trontano. Qui vivono in un'antica villa. Anche il catalogo delle lampade è stato realizzato in Ossola. La collezione di lampade è stata fotografata nell'interno della loro villa e nella sede dell'ex Girola, un edificio che conserva opere dell’architetto Pietro Portaluppi con cui Uberto Girola progettò e costruì le più importanti centrali idroelettriche delle valli ossolane. «Siamo felicissimi – dice Francesco Iannone - di poter contribuire a valorizzare con le nostre creazioni anche il territorio in cui abbiamo scelto di vivere e lavorare».