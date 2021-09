Troppi esordi in negativo in campionato: ossolane in cerca di punti

Promozione e Prima Categoria, atto secondo. Archiviata negativamente la prima di campionato (solo 3 punti per la Crevolese e uno per il Fomarco) le ossolane tornano in campo per cancellare le ferite della scorsa domenica.

In Promozione spicca già un Omegna-Juventus Domo, partita che ha caratterizzato altre annate calcistiche del Verbano Cusio Ossola. Ci arrivano entrambe a zero punti e quindi già desiderose di far bene.

Il Vogogna sbarca a Cossato, dove c’è l’ex Juve Domo Forzatti che arriva dal successo proprio al ‘Curotti’ di Domo. Per Fovanna e compagni è partita impegnativa dalla quale tirar fuori ogni punto possibile.

Il Piedimulera riceve il Bianzè, inatteso vincitore domenica contro l’Omegna. I gialloblù di mister Bonan non hanno iniziato bene, né in campionato né in Coppa. I troppi gol subiti ne sono una conferma.

In Prima, invece, è già tempo di derby. La seconda di campionato vede infatti Ornavassese-Fomarco. Partita da tripla quindi d’incerto risultato. La Crevolese riceve l’ostico Feriolo, che gli esperti danno come favorito del girone.

In casa della Varzese sale l’Oleggio castello, mentre la Virtus Villa cerca punti in casa con l’Agrano.