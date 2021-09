Il cortometraggio ‘Ordine’ girato dagli studenti dell’Istituto Alberghiero Rosmini di Domodossola sarà proiettato al prestigioso festival dedicato al regista Mauro Bolognini di Pistoia che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre.

La pellicola è in lizza per il premio ‘Cortoscuola’ nella sezione scuole superiori: “È per tutto il cast un grande onore” dicono dall’istituto domese.