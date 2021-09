Domenica pedalata letteraria da Fondotoce a Domodossola

Domenica 26 settembre si svolgerà una pedalata letteraria lungo la valle del fiume Toce. La pedalata è organizzata da Letteraltura in collaborazione con FIAB Verbano Cusio Ossola Bicincittà. Avremo modo di pedalare lungo l'itinerario cicloturistico di importanza nazionale denominato "Svizzera-Mare", un percorso dalle grandi potenzialità ma che, purtroppo, presenta ancora alcune criticità strutturali e non...

Da anni l'associazione sollecita gli enti competenti a programmare una serie di interventi per rendere il percorso fruibile ai tanti cicloturisti che visitano questa valle, come ad esempio:

l'attraversamento ciclabile del fiume Toce in corrispondenza del Ponte sulla SS34 tra Gravellona e Fondotoce; l'attraversamento del rio CROT in comune di Premosello Chiovenda; il completamento della pista ciclabile in zona Prato Michelaccio tra l'inceneritore e il ponte della suprestrada; la realizzazione di un percorso ciclabile in territorio di Pieve Vergonte (a conclusione anche dei grandi lavori di bonifica in corso del sito Enichem); corsie ciclabili su strade provinciali e comunali; la manutenzione ordinaria dei tratti di pista ciclabile esistenti.

Troppi anni sono passati dagli ultimi interventi realizzati dalla Provincia del VCO e da alcuni comuni della ex Comunità Montana Valle Ossola.

Riteniamo che, risolti i problemi di bilancio, l'ente Provincia possa e debba tornare ad avere un ruolo primario nello sviluppo del cicloturismo, investendo risorse e svolgendo il ruolo di capofila dei vari comuni interessati.

La pedalata del 26 sarà l'occasione per documentare lo stato dell'arte, per raccogliere informazioni e dati che saranno presentati in un incontro pubblico che abbiamo intenzione di organizzare per la prima metà di novembre. A questo incontro inviteremo amministratori locali, associazioni e singoli

cittadini per poter impostare un percorso condiviso che preveda il completamento degli itinerari e la loro gestione ordinaria.

Nel ringraziare l'associazione Letteraltura per aver voluto l'iniziativa del 26 settembre, invitiamo tutti gli amanti della bicicletta a partecipare numerosi alla traversata da Fondotoce e Domodossola, in modo tale da raccogliere proposte e idee per rilanciare il cicloturismo nel VCO.

Appuntamento ore 9:15 davanti alla Casa della Resistenza di Fondotoce.