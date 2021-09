Elezioni, niente green pass per entrare nei seggi

Per votare alle prossime elezioni comunali e le suppletive delle Politiche previste per il 3 e 4ottobre, non sarà necessario essere il Green pass per entrare nel seggio. Esonerati quindi sia gli elettori che presidenti e scrutatori, ma per questi ultimi solo al primo turno delle Comunali.

Dai ballottaggi, che saranno il 18 e 19 ottobre, quindi dopo l’entrata in vigore del decreto, presidenti e scrutatori dovranno esibire il certificato verde, essendo in quell’occasione pagati dallo Stato e quindi sostanzialmente equiparati ai dipendenti pubblici.