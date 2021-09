Quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche in città

Quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche saranno installate a Villadossola dalla società Be Charge di Milano.

L’amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo di intesa con la società lombarda per 4 colonnine che dovranno essere istallate in 4 diversi punti della città: piazza del lavatoio (in centro alle spalle di piazza mercato); nel parcheggio davanti lo stadio ‘Poscio’; in piazza Ossola davanti alla scuola ‘Loris Manzoni’, nella zona sud; nell’area parcheggio antistante la casa di riposo ‘Ceretti’ in via Bianchi.

La società Be Charge ha infatti manifestato la propria disponibilità alla realizzazione, a proprio carico, di una rete di ricarica elettrica, colonnine che saranno gestite dalla stessa società. L’Amministrazione comunale ha individuato le 4 aree di parcheggio dove saranno posate per la ricarica dei veicoli.