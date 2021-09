Dopo la sospensione per il Covid torna ‘Lo pan ner’

Aderiscono in Ossola 6 paesi, 12 forni, per condividere il pane fra le genti alpine. Quest’anno si aggiungono Calasca Castiglione e Vagna di Domodossola.

Ritorna, anche in Val d’Ossola, dopo la sospensione del 2020 causa Covid19, ‘Lo pan ner’: la festa comunitaria del pane che unisce le Alpi. I forni comunitari vengono accesi per rivivere l’antico rito della panificazione nella sua caratteristica più significativa della condivisione. L’evento si svolge in contemporanea in diverse località dell’arco alpino: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Svizzera - Cantone Grigioni e Vallese, Francia, Slovenia, e Germania. Una festa che unisce simbolicamente molte popolazioni alpine, attorno al fuoco per fare il pane!

Quest’anno, si uniscono a Montescheno, Borgomezzavalle, Macugnaga e Montecrestese, anche Calasca Castiglione e Vagna di Domodossola.

In tutti i paesi sarà possibile gustare e acquistare il pane prodotto e attorno a questo rito sono stati creati dei programmi interessanti e vari che offrono escursioni, degustazioni, visite, esperienze per bambini e adulti e...tanto profumo di pane!

Un programma che profuma di pane, di storia, di cammini, di partecipazione.

Un’occasione di incontro, di riscoperta e di tradizione: un patrimonio unico da tutelare e rivivere. In questi tempi così difficili, il calore del pane fa ancor più bene, alla pancia e al cuore.

Ecco i programmi di ogni comune.

Montescheno - Borgomezzavalle (Valle Antrona)

sabato 2 ottobre 2021

presso Casa Vanni a Viganella

Workshop intermedio del “Progetto Sociaalp”

ore 15.30/16.00

Registrazione partecipanti e formalità Covid19

ore 16.00/16.15

Saluti dell’Amministrazione ospitante

ore 16.15/17.15

Interventi Unimi e Associazione Grani Asta del Serio

ore 17.15/17.45

Discussione

ore 17.45

Brindisi con vini locali

Domenica 3 ottobre 2021

ore 9.30

Accoglienza e ritrovo a Montescheno, fraz. Sasso in Piazza della Chiesa.

ore 10.00

VISITA al vecchio Mulino.

ore 11.00

VISITA del forno a Progno con degustazione e acquisto di prodotti con la segale. ore 12.30

VISITA guidata del Torchio e dei Forni di Zonca

ore 13.00

Partenza per Viganella, comune di Borgomezzavalle

ore 14.00

A Viganella, battitura della segale e degustazione con possibilità di acquisto dei prodotti locali.

Posti limitati, prenotazioni sino ad esaurimento.

Le visite si svolgono a gruppi nel rispetto delle normative Covid19.

Per info e prenotazioni:

comunicazione@areeprotetteossola.it | tel. 0324 72572





Montecrestese

domenica 3 ottobre 2021

Un viaggio nel tempo attraverso 7 forni delle frazioni di Pontetto, Burella, Giosio, Altoggio, Lomese, Roledo e Portano.

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Durante la visita si potranno degustare ed acquistare i prodotti cotti al forno (pane, pizze, dolci) e del territorio (salumi, formaggi, miele).

Visita ai 7 Forni del pane (con mezzi propri) ; punto di partenza da info-point all’ingresso del paese. Degustazioni e Possibilità di acquisto di prodotti da forno, salumi e formaggi. Visite al Museo dell’antico forno.

Il pane a colori

Esposizione dei disegni realizzati dai bambini della Scuola Primaria di Montecrestese

Per info: cell. 340.1404438 cell. 328.7675741

Macugnaga (Valle Anzasca)

sabato 2 ottobre 2021

La Pro Loco di Macugnaga in collaborazione con l’Associazione Culturale Il Rosa partecipa alla giornata internazionale d’autunno dedicata al Pane.

dalle ore 9.00 alle ore 16.30

A partire dalle ore 9.00

Panificazione nell’Antico Forno del Dorf con la presenza di banchetti con prodotti alimentari locali e della valle.

Durante la manifestazione dimostrazione e spiegazione della tipica panificazione Walser.

dalle ore 12.00

Pranzo con pane, fonduta fumante e lardo.

dalle ore 14.00

Laboratorio di Panificazione per i bimbi

È gradita la prenotazione

Degustazioni e Possibilita’ di acquisto

di prodotti da forno, salumi e formaggi

Per info: iat@comune.macugnaga.vb.it | +39 0324 65119

Calasca Castiglione (valle Anzasca)

sabato 2 ottobre 2021

dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Passeggiata lungo la “Via del Pane” fra antiche borgate e forni comunitari,

Visita al Mulino “d’ul Gabriel”, racconti di tradizioni e fatiche montane, accensione del forno frazionale di Villasco, assaggi di pane nero e delizie locali offerti dal Comune di Calasca Castiglione.

Ritrovo ore 14.00 presso la Piazza (di fronte al bar del Moro) a Castiglione.

Per prenotazioni e info: Tania (guida escursionistica) 340 797 7167. Partecipazione gratuita. Degustazioni di delizie locali e possibilità di acquisto

Vagna di Domodossola

sabato 2 ottobre 2021

Pane & vino

dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Apertura degli antichi torchi per l’uva del ‘600 a Vagna, Asparedo, Vallesone. Mostre d’arte di Renzo Foglietta, Dora Baumann, Marcella Mariscotti

Degustazioni DI vini ossolani delle Cantine: F.lli Garrone - Corrado Zaretti - Cà da l’Era

Vallesone

ore 15.30 Spettacolo per bambini

“Un foglio + un foglio” a cura di Elena Bonalumi e Claudia Bertaccini

Al termine merenda per tutti i bambini

ore 16.30

Nell’antico forno frazionale si sfornera’ il tradizionale pane di segale

ore 17.00

Premiazione dei vincitori del concorso pro loco di Vagna “frazioni fiorite 2021”

Nel pomeriggio, momenti musicali in compagnia delle fisarmoniche, lotteria gastronomica

La partecipazione agli eventi sarà consentita solo se in possesso di Green Pass valido e si raccomanda a tutti il rispetto delle normative anti Covid19.