Il 3 ottobre open day del Corpo Musicale Varzese

Dopo il grande successo dell'anno passato, torna l'Open day del Corpo Musicale Varzese, il prossimo 3 ottobre a partire dalle ore 16. La banda musicale presenterà al pubblico i propri strumenti, la propria attività.

Sarà possibile vedere filmati su cosa significa suonare in banda, l'emozione che si prova, strumenti musicali meno conosciuti come euphonium e trombone a tiro. L'evento si terrà in collaborazione con il Comune di Varzo e la Scuola media presso il salone del bar Alveare, in piazza Pietro Bono.